Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'daki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı'ya ilgi her geçen gün artıyor. Rus ekipleri CSKA Moskova ve Zenit'in takip ettiği milli futbolcuya dünya devi talip oldu. Dev ekibin Galatasaray'a yaptığı teklif ortaya çıkarken, flaş takas iddiası da gündeme geldi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...