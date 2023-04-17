Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a komik teklif! Flaş takas iddiası...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:45

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a komik teklif! Flaş takas iddiası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'daki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı'ya ilgi her geçen gün artıyor. Rus ekipleri CSKA Moskova ve Zenit'in takip ettiği milli futbolcuya dünya devi talip oldu. Dev ekibin Galatasaray'a yaptığı teklif ortaya çıkarken, flaş takas iddiası da gündeme geldi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a komik teklif! Flaş takas iddiası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'daki performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı'ya ilgi her geçen gün artıyor. Rus ekipleri CSKA Moskova ve Zenit'in takip ettiği milli futbolcuya dünya devi talip oldu. Dev ekibin Galatasaray'a yaptığı teklif ortaya çıkarken, flaş takas iddiası da gündeme geldi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a komik teklif! Flaş takas iddiası...

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın değişilmez isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı'ya Avrupa ekiplerinin ilgisi devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a komik teklif! Flaş takas iddiası...

Sezon başında bu yana Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a komik teklif! Flaş takas iddiası...

RUS EKİPLERİ PEŞİNDE

Geçtiğimiz günlerde milli futbolcu ile Rus ekipleri CSKA Moskova ve Zenit'in ilgilendiği iddia edilmiş ve sarı-kırmızılıların kapısını sezon sonunda çalacakları belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a komik teklif! Flaş takas iddiası...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Abdülkerim Bardakcı'yı 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etmiş ve 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SON DAKİKA