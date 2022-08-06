Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan da transferde yoğun bir çalışma içerisinde... Lucas Torreira ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, gündemine bir başka dünya yıldızı Alexis Sanchez'i de almıştı. Çalışmalarını tam gaz devam ettiren Galatasaray, Napoli forması giyen Dries Mertens ile de anlaşma noktasına gelmişti ancak 35 yaşındaki Belçikalının transferinde, yönetimi şoke eden gelişmeler yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...