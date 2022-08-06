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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Mertens'ten kötü haber! Yönetim şoke oldu, akıllara Falcao geldi...
Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:26

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Mertens'ten kötü haber! Yönetim şoke oldu, akıllara Falcao geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan da transferde yoğun bir çalışma içerisinde... Lucas Torreira ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, gündemine bir başka dünya yıldızı Alexis Sanchez'i de almıştı. Çalışmalarını tam gaz devam ettiren Galatasaray, Napoli forması giyen Dries Mertens ile de anlaşma noktasına gelmişti ancak 35 yaşındaki Belçikalının transferinde, yönetimi şoke eden gelişmeler yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Mertens’ten kötü haber! Yönetim şoke oldu, akıllara Falcao geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'deki ilk maçında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bir yandan da transferde yoğun bir çalışma içerisinde... Lucas Torreira ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılılar, gündemine bir başka dünya yıldızı Alexis Sanchez'i de almıştı. Çalışmalarını tam gaz devam ettiren Galatasaray, Napoli forması giyen Dries Mertens ile de anlaşma noktasına gelmişti ancak 35 yaşındaki Belçikalının transferinde, yönetimi şoke eden gelişmeler yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Mertens’ten kötü haber! Yönetim şoke oldu, akıllara Falcao geldi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile anlaşmaya varırken, gündemdeki bir diğer isim Dries Mertens sarı-kırmızılıları şoke etti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Mertens’ten kötü haber! Yönetim şoke oldu, akıllara Falcao geldi...

26 yaşındaki Torreira'yla her konuda anlaşan Galatasaray'ın başarılı orta sahayı bugün İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Mertens’ten kötü haber! Yönetim şoke oldu, akıllara Falcao geldi...

GEREKLİ BELGELER HAZIRLANDI

Söz konusu transfer için İtalya'da bir toplantı organize edildiği ve Arsenal'in gerekli belgeleri hazırladığı ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Mertens’ten kötü haber! Yönetim şoke oldu, akıllara Falcao geldi...

4 YILLIK ANLAŞMA

Arsenal ile 6 milyon Euro bonservise anlaşan Aslan, Torreira'ya 4 yıllık sözleşmeden senelik 2 milyon 750 bin Euro maaş ödeyecek.

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