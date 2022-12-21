DURSUN ÖZBEK: OYUNCU SATMA NİYETİMİZ YOK

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde gelen tekliflerle ilgili yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyor ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz.