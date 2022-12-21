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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 16:16

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transferler için yoğun çaba harcıyor. Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılara adeta talih kuşu kondu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin istediği yıldız isim için 16 milyon Euro'luk teklif gelecek. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transferler için yoğun çaba harcıyor. Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılara adeta talih kuşu kondu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin istediği yıldız isim için 16 milyon Euro'luk teklif gelecek. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir taraftan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...

DURSUN ÖZBEK: OYUNCU SATMA NİYETİMİZ YOK

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde gelen tekliflerle ilgili yaptığı açıklamada, "Birçok oyuncumuza teklif var. Şu anda hiçbir oyuncuyu satma niyetimiz yok. İyi bir kadromuz var ve şampiyonluğa gidiyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılındaki şampiyonluğu çok değerli görüyor ve bu dönemde şampiyon olmak istiyoruz.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...

Sacha Boey ve Victor Nelsson'un yanında 3-4 oyuncuya daha teklif var. Güzel kadro var, teklifler normal. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Bu kadroyla şampiyonluk yolunda devam edeceğiz. Eksiklerimiz varsa teknik heyet raporuyla değerlendirmeye alırız. Şampiyonluk yolunda arızaya uğramak istemiyoruz." demişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...

"ICARDI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray'ın başkanı, sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili sorulan soruya da "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız.

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