Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
16:16
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a talih kuşu konuyor! 16 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transferler için yoğun çaba harcıyor. Devre arasında takıma takviye yapmak isteyen ve birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılara adeta talih kuşu kondu. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin istediği yıldız isim için 16 milyon Euro'luk teklif gelecek. İşte tüm detaylar...