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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bir yandan şampiyonluğa odaklanan, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, yoğun bir dönemden geçiyor. Hem kadroya katılacak hem de takımdan ayrılacak isimler için çalışmalar yapan sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Mauro Icardi'nin transferinin yapılmasını istediği yıldız isim için dünya devi devreye girdi ve transfer görüşmeleri tıkandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bir yandan şampiyonluğa odaklanan, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, yoğun bir dönemden geçiyor. Hem kadroya katılacak hem de takımdan ayrılacak isimler için çalışmalar yapan sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Mauro Icardi'nin transferinin yapılmasını istediği yıldız isim için dünya devi devreye girdi ve transfer görüşmeleri tıkandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...

Ligde şampiyonluğa ulaşıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar hem gelecek hem de gidecek isimler için yoğun bir mesai harcıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...

Fanatik'te yer alan habere göre bir süredir Sacha Boey'i takip eden Premier Lig ekibi Crystal Palace, hazırlanan scout raporlarına göre Galatasaray'a resmi teklifte bulunmaya karar vermişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...

TEKLİF 20 MİLYON EURO

İngiliz kulübün gözden çıkardığı bonservis bedeli de belli oldu. Crystal Palace, Fransız savunmacı için Sarı-Kırmızılılar'a 20 milyon Euro ödemeye hazır.

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