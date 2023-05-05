Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Bu işe en çok Icardi üzülecek...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bir yandan şampiyonluğa odaklanan, diğer yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, yoğun bir dönemden geçiyor. Hem kadroya katılacak hem de takımdan ayrılacak isimler için çalışmalar yapan sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Mauro Icardi'nin transferinin yapılmasını istediği yıldız isim için dünya devi devreye girdi ve transfer görüşmeleri tıkandı. İşte tüm ayrıntılar...