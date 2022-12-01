Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
16:04
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gündeminde olan dünya yıldızının transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basınından gelen haberler doğrultusunda sarı kırmızılıların talip olduğu oyuncu için Avrupa'nın önde gelen başka takımları da devreye girdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...