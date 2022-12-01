Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gündeminde olan Kolombiyalı golcü Luis Fernando Muriel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basınından gelen haberler doğrultusunda sarı kırmızılıların talip olduğu oyuncu için Avrupa'nın önde gelen başka takımları da devreye girdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...