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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:04

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gündeminde olan dünya yıldızının transferiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basınından gelen haberler doğrultusunda sarı kırmızılıların talip olduğu oyuncu için Avrupa'nın önde gelen başka takımları da devreye girdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gündeminde olan Kolombiyalı golcü Luis Fernando Muriel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol basınından gelen haberler doğrultusunda sarı kırmızılıların talip olduğu oyuncu için Avrupa'nın önde gelen başka takımları da devreye girdi. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, birçok isimle transfer görüşmeleri yapıyor. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği yıldız futbolcunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada transfere dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...

"İLK DÜŞÜNCEM ELİMDEKİ OYUNCULARI DEĞERLENDİRMEK"

Buruk açıklamasında, "Aslında ilk transferlerimiz kendi içimizdeki oyuncular. Kadromuz çok geniş, bu geniş kadro içerisinde az şans verdiğimiz oyuncular var. Genç oyuncularımız var. Transfere gerek kalmadan hazırlık kampındaki maçlarda oynayacak oyuncularla transfer yapmak ilk hedefimiz.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devleri devreye girdi ve...

Transfer için tabii ki hazırlıklarımız var. Transfer dönemi öncesi oynayacağımız maçlar, bazı şeyleri daha net bir şekilde ortaya çıkartacak. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz.

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