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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...
Giriş Tarihi: 09.06.2023 08:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 08:02

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda en önemli hedeflerden biri, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır olmuştu. Yabancı kuralı nedeniyle kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, büyük şok yaşadı. İtalyan basını, Uğurcan Çakır'ın yeni takımı duyurdu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda en önemli hedeflerden biri, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır olmuştu. Yabancı kuralı nedeniyle kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, büyük şok yaşadı. İtalyan basını, Uğurcan Çakır'ın yeni takımı duyurdu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...

Yeni bir maceraya atılmak istediği iddia edilen ve bugüne kadar daima Trabzonspor'un menfaatlerini ön planda tutan Uğurcan ile Galatasaray ciddi şekilde ilgileniyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...

Sarı-kırmızılı camia, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için çaba sarf ederken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...

GALATASARAY TRANSFERDE ISRARCI!

Cim Bom'da plan, kaleyi yerli bir isme teslim edip, oyun içinde Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı dışındaki tüm forma hakkını yabancıdan yana kullanmak. Özellikle sol beke çok iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, kadroyu kurarken böylece daha rahat hareket edebilecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...

Kaleyi Milli file bekçisi Uğurcan Çakır'a emanet edip, oyun içindeki yabancı sayısını artırmayı hedefleyen Cim Bom'un çalışmalara hız verdiği aktarılıyor.

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