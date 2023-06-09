Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’a Uğurcan Çakır transferinde büyük şok! Yeni takımını duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, transferde yoğun bir mesai harcıyor. Birçok önemli isimle görüşmelerini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda en önemli hedeflerden biri, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır olmuştu. Yabancı kuralı nedeniyle kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen sarı-kırmızılılar, büyük şok yaşadı. İtalyan basını, Uğurcan Çakır'ın yeni takımı duyurdu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...