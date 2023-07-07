Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
16:39
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve önceliğini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sinyaller vermişti. Yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'da Hull City maçı sonrası iki ayrılık birden yaşanacak. İşte tüm ayrıntılar...