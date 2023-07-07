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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...
Giriş Tarihi: 07.07.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 16:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve önceliğini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sinyaller vermişti. Yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'da Hull City maçı sonrası iki ayrılık birden yaşanacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve önceliğini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçında Hull City'ye 4-3 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sinyaller vermişti. Yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendiren Galatasaray'da Hull City maçı sonrası iki ayrılık birden yaşanacak. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer için de yoğun bir mesai harcıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile bir hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 4-3 yenik ayrılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...

OKAN BURUK'TAN AYRILIK SÖZLERİ

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, transferlerle ilgili olarak, "Hazırlık maçı bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz oyuncularımız var. Burada çalışmalarına devam edecekler. Bunu yarın, öbür gün belirleyeceğiz.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 ayrılık birden! Hull City maçı sonrası Okan Buruk biletlerini kesti...

İkinci yarı genç oyuncularımıza şans verdik, bazıları kullandı bazıları kullanamadı ama önlerinde çok zaman var. Sonucu çok düşünmeden hareket ediyoruz ama bizim için asıl önemli olan ilk yarıdaki oyundu." diye konuşmuştu.

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