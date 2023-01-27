Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
14:39
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, resmi maçlardaki üst üste 12 galibiyetini artırmayı hedefliyor. Bir yandan da transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. 2 yıldız isim kadro dışı kalırken, 5 isme dünya devlerinden flaş teklifler geldi. İşte tüm ayrıntılar...