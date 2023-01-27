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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...
Giriş Tarihi: 27.01.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 14:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, resmi maçlardaki üst üste 12 galibiyetini artırmayı hedefliyor. Bir yandan da transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. 2 yıldız isim kadro dışı kalırken, 5 isme dünya devlerinden flaş teklifler geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak olan Galatasaray, resmi maçlardaki üst üste 12 galibiyetini artırmayı hedefliyor. Bir yandan da transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. 2 yıldız isim kadro dışı kalırken, 5 isme dünya devlerinden flaş teklifler geldi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak olan Galatasaray, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...

İKİ İSİM KADRO DIŞI

Bu doğrultuda Okan Buruk kadroda düşünmediği Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic, Giresunspor'la oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 2 kadro dışı 5 ayrılık! Taşlar yerinden oynayacak...

Fanatik'in haberine göre; iki oyuncuyla en ciddi ilgilenen kulübün Kasımpaşa olduğu belirtilirken, Medipol Başakşehir de Haris Seferovic transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

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