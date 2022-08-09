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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 3 ayrılık kesinleşti! Yıldız isim için resmi açıklama: "Gitmek istiyor"
Giriş Tarihi: 09.08.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 11:16

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 3 ayrılık kesinleşti! Yıldız isim için resmi açıklama: "Gitmek istiyor"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun bir tempo yaşıyor. Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, takımın yıldız isminin ayrılmak istediğini ve teklifler geldiğini de açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpte bu gelişmeler yaşanırken, takımdan ayrılacak 3 isim netleşti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 3 ayrılık kesinleşti! Yıldız isim için resmi açıklama: Gitmek istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun bir tempo yaşıyor. Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, takımın yıldız isminin ayrılmak istediğini ve teklifler geldiğini de açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpte bu gelişmeler yaşanırken, takımdan ayrılacak 3 isim netleşti. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 3 ayrılık kesinleşti! Yıldız isim için resmi açıklama: Gitmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk resmi maçından 3 puanla ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 3 ayrılık kesinleşti! Yıldız isim için resmi açıklama: Gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar 90. dakikada Gomis'in golüyle zafere ulaşırken, Giresunspor maçı hazırlıklarına da başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 3 ayrılık kesinleşti! Yıldız isim için resmi açıklama: Gitmek istiyor

MERTENS VE TORREIRA İMZAYI ATTI

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren son olarak Arsenal'dan Lucas Torreira ve Napoli'den ayrılan Dries Mertens'i kadrosuna katmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da 3 ayrılık kesinleşti! Yıldız isim için resmi açıklama: Gitmek istiyor

Torreira ile 4, Mertens ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa çapında gündem olmuştu...

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