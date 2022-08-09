Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun bir tempo yaşıyor. Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, takımın yıldız isminin ayrılmak istediğini ve teklifler geldiğini de açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpte bu gelişmeler yaşanırken, takımdan ayrılacak 3 isim netleşti. İşte ayrıntılar...