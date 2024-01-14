Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
17:17
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bomba gelişme! Icardi'nin yanına Süper Lig'in golcüsünü alıyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon ligde Fenerbahçe ile zirve yarışında olan Galatasaray, ara transfer döneminde yeni takviyeler yapmak istiyor. Gol yollarındaki Icardi'nin yanına etkili bir hücum oyuncusu almak isteyen Cimbom, Süper Lig'in yıldız golcüsüyle masaya oturma kararı. İşte flaş transfer haberinin detayları...