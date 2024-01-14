Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bomba gelişme! Icardi'nin yanına Süper Lig'in golcüsünü alıyor...
Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 17:17

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bomba gelişme! Icardi'nin yanına Süper Lig'in golcüsünü alıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon ligde Fenerbahçe ile zirve yarışında olan Galatasaray, ara transfer döneminde yeni takviyeler yapmak istiyor. Gol yollarındaki Icardi'nin yanına etkili bir hücum oyuncusu almak isteyen Cimbom, Süper Lig'in yıldız golcüsüyle masaya oturma kararı. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bomba gelişme! Icardi’nin yanına Süper Lig’in golcüsünü alıyor...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bomba gelişme! Icardi’nin yanına Süper Lig’in golcüsünü alıyor...

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bomba gelişme! Icardi’nin yanına Süper Lig’in golcüsünü alıyor...

GALATASARAY'DA AYRILIK İDDİASI

İngiliz basını, Tanguy Ndombele'nin Tottenham'a geri dönebileceğini iddia etti. Çıkan haberlere göre Ada ekibi, orta sahaya takviye için kolları sıvarken rotası ise Chelsea'den Conor Gallagher…

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bomba gelişme! Icardi’nin yanına Süper Lig’in golcüsünü alıyor...

23 yaşındaki İngiliz oyuncu için masaya oturacak olan Londra ekibi, bu transferi bitiremezse Ndombele için G.Saray'ın kapısını çalacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da bomba gelişme! Icardi’nin yanına Süper Lig’in golcüsünü alıyor...

Bir sezon için sarı-kırmızılı kulübe kiralanan oyuncunun İngiliz ekibinin B planı olduğunun altı çizilirken ocak ayının sonuna kadar karar verileceği de iddia edildi.

SON DAKİKA