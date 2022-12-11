Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
10:18
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Antalya kampında da yoğun bir mesai harcıyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bir yandan da takımdaki isimlerle yollarını ayırmak zorunda olan sarı-kırmızılılara yıldız isimden kötü haber geldi. Kriz yaratan tecrübeli futbolcu, Galatasaraylı yöneticilere büyük şok yaşattı. İşte tüm ayrıntılar...