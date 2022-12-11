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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 10:18

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Antalya kampında da yoğun bir mesai harcıyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bir yandan da takımdaki isimlerle yollarını ayırmak zorunda olan sarı-kırmızılılara yıldız isimden kötü haber geldi. Kriz yaratan tecrübeli futbolcu, Galatasaraylı yöneticilere büyük şok yaşattı. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Antalya kampında da yoğun bir mesai harcıyor. Yabancı kontenjanındaki doluluk nedeniyle bir yandan da takımdaki isimlerle yollarını ayırmak zorunda olan sarı-kırmızılılara yıldız isimden kötü haber geldi. Kriz yaratan tecrübeli futbolcu, Galatasaraylı yöneticilere büyük şok yaşattı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparken değerlendirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...

Son olarak Adana Demirspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-2'lik beraberlikle tamamlayan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek transferle ilgili konuşmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...

"İHTİYAÇ VARSA TRANSFER YAPILACAK"

Özbek açıklamalarında, "Kamp gayet güzel geçiyor. Güzel bir otelde kalıyoruz, çok iyi ağırlanıyoruz. Oyuncuların morali çok iyi. Zemin, sahalar çok iyi. Takımı havası da çok iyi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da büyük kriz! Transfer ona bağlıydı, büyük şok...

Transfer konusunda önümüzde çok uzun bir zaman var. Elimizdeki kadronun performans değerlendirmeleri yapılıyor. Buna bağlı olarak yönetime bir rapor verilecek. Bir ihtiyaç varsa elbet transfer yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

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