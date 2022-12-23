Giriş Tarihi: 23.12.2022 17:07
Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
17:07
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla geri dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılar, takımın yıldızlarına gelen teklifleri de masaya yatırıyor. Galatasaray'da hiç beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...