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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 23.12.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 17:07

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla geri dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılar, takımın yıldızlarına gelen teklifleri de masaya yatırıyor. Galatasaray'da hiç beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla geri dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdüren sarı-kırmızılılar, takımın yıldızlarına gelen teklifleri de masaya yatırıyor. Galatasaray'da hiç beklenmeyen bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray, Dünya Kupası için verilen aranın sona ermesiyle Süper Lig'e geri dönüş yapacak.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...

Pazar günü İstanbulspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...

Bir yandan da devre arasında kadroya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da deprem etkisi yaratacak ayrılık! Taraftar şokta, kimse beklemiyordu...

BOEY'A LIVERPOOL KANCASI

Bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray'da en çok takip edilen oyunculardan biri Sacha Boey olmuştu.

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