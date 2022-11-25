Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son haftalarında formunu artırıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray, bir yandan da transferde gaza bastı. Sezon başında birçok önemli ismi kadrosuna katmasına karşın devre arasında da transferlere devam edecek olan sarı-kırmızılılarda tam 5 isimle yolların ayrılması ve 3 ismin de transfer edilmesi gündemde. İşte tüm ayrıntılar...