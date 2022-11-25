Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 5 isim yolcu, 3 yıldız geliyor...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:55

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da dev transfer operasyonu! 5 isim yolcu, 3 yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son haftalarında formunu artırıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray, bir yandan da transferde gaza bastı. Sezon başında birçok önemli ismi kadrosuna katmasına karşın devre arasında da transferlere devam edecek olan sarı-kırmızılılarda tam 5 isimle yolların ayrılması ve 3 ismin de transfer edilmesi gündemde. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 5 isim yolcu, 3 yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son haftalarında formunu artırıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Galatasaray, bir yandan da transferde gaza bastı. Sezon başında birçok önemli ismi kadrosuna katmasına karşın devre arasında da transferlere devam edecek olan sarı-kırmızılılarda tam 5 isimle yolların ayrılması ve 3 ismin de transfer edilmesi gündemde. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 5 isim yolcu, 3 yıldız geliyor...

Süper Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla zirveye yaklaşan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları yapılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 5 isim yolcu, 3 yıldız geliyor...

Kış transfer dönemini hareketli geçrimeyi planlayan sarı-kırmızılılarda tam 5 isimle yolların ayrılma ihtimali oluşurken, 3 isim transferi de söz konusu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 5 isim yolcu, 3 yıldız geliyor...

Kadrosunda Mauro Icardi, Dreyers Mertens, Juan Mata gibi yıldız isimleri barındıran sarı kırmızılılar, şimdiden çalışmalara başladı. Gelecek ve gidecek oyuncular için yoğun uğraş veriliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da dev transfer operasyonu! 5 isim yolcu, 3 yıldız geliyor...

VAN AANHOLT VE SEFEROVIC GİDECEK

Galatasaray, yabancı kontenjanını açmak için yollarını ayırmak istediği öncelikli iki ismi belirledi.

SON DAKİKA