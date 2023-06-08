Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İcardi depremi! Wanda Nara’nın talepleri şoke etti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 23. şampiyonlukta başrolü oynayan Arjantinli forvet Mauro İcardi, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Başkan Dursun Özbek, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada İcardi'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, başarılı forvetin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir hamlede bulundu. İşte tüm ayrıntılar...