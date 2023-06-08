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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da İcardi depremi! Wanda Nara'nın talepleri şoke etti...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 12:16

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da İcardi depremi! Wanda Nara'nın talepleri şoke etti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 23. şampiyonlukta başrolü oynayan Arjantinli forvet Mauro İcardi, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Başkan Dursun Özbek, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada İcardi'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, başarılı forvetin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir hamlede bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İcardi depremi! Wanda Nara’nın talepleri şoke etti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 23. şampiyonlukta başrolü oynayan Arjantinli forvet Mauro İcardi, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu. Başkan Dursun Özbek, SABAH Spor'a yaptığı açıklamada İcardi'yle ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, başarılı forvetin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sarı-kırmızılı taraftarları üzecek bir hamlede bulundu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İcardi depremi! Wanda Nara’nın talepleri şoke etti...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra transfer mesaisine hız veren Galatasaray'da gündemin en önemli konusu, Mauro İcardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İcardi depremi! Wanda Nara’nın talepleri şoke etti...

Sezon başında PSG'den 1 yıllığına kiralanan Arjantinli forvet, Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı ve 23 gol atıp 8 asist yaparak şampiyonlukta büyük rol oynadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İcardi depremi! Wanda Nara’nın talepleri şoke etti...

"İMZA PARASI VERMEDİK"

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, SABAH Spor'a verdiği özel röportajda İcardi'nin bonservisiyle ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da İcardi depremi! Wanda Nara’nın talepleri şoke etti...

Özbek açıklamasında, "İcardi, Galatasaray'dan 750 bin Euro aldı. Hepsi bu, kalanı PSG'den... Her ay bize yolluyorlar parayı, biz de İcardi'ye ödüyoruz. İmza parası vermedik.

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