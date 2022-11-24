DURSUN ÖZBEK: "PSG, ICARDI'Yİ SATMAK İSTEMEZ"

Dursun Özbek açıklamasında, "Galatasaray, Icardi transferini son derece başarılı yapmıştır. PSG, maaşının çok büyük bir kısmını ödüyor. Galatasaray'a maaş maliyeti 750 bin Euro. Takıma da çok hızlı uyum sağladı. Kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum.