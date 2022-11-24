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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:37

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon başındaki durgunluğunu üzerinden atmış ve son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlamıştı. 29 yaşındaki forvetin artan performansı sonrası Galatasaraylı taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon başındaki durgunluğunu üzerinden atmış ve son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlamıştı. 29 yaşındaki forvetin artan performansı sonrası Galatasaraylı taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak sahadaki performansından çok özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra futbola daha çok odaklanmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...

Sarı-kırmızılıların Beşiktaş derbisi ve Medipol Başakşehir maçlarında takımın en önemli isimlerinden olmuş ve attığı gollerle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...

PSG'den 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki golcüyle ilgili Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunmuş ve bonservisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...

DURSUN ÖZBEK: "PSG, ICARDI'Yİ SATMAK İSTEMEZ"

Dursun Özbek açıklamasında, "Galatasaray, Icardi transferini son derece başarılı yapmıştır. PSG, maaşının çok büyük bir kısmını ödüyor. Galatasaray'a maaş maliyeti 750 bin Euro. Takıma da çok hızlı uyum sağladı. Kulübünün satmak isteyeceğini düşünmüyorum.

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