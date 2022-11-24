Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:30
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
16:37
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Icardi depremi! Yerine gelecek isim de belli oldu...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezon başındaki durgunluğunu üzerinden atmış ve son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlamıştı. 29 yaşındaki forvetin artan performansı sonrası Galatasaraylı taraftarları üzecek bir gelişme yaşandı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...