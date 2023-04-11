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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:03

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun favorilerinden Galatasaray, Cuma akşamı Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele öncesi bir yandan da gelecekteki rakiplerini de inceleyen sarı-kırmızılılar, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'da yeni sezon için ilk imza atılıyor. Tecrübeli isimle 1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun favorilerinden Galatasaray, Cuma akşamı Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele öncesi bir yandan da gelecekteki rakiplerini de inceleyen sarı-kırmızılılar, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'da yeni sezon için ilk imza atılıyor. Tecrübeli isimle 1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için hummalı bir çalışma içerisinde.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

ZANIOLO KULÜBEYE

Cuma akşamı Kayserispor ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Nicolo Zaniolo ilk kez 11'de şans bulduğu Başakşehir maçında İcardi'ye asist yapmıştı ancak yenen 3 golden İtalyan yıldız da nasibini aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü. Kayserispor maçında Zaniolo yerine Rashica 11'e girecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

KARAGÜMRÜK'E CANLI TAKIP

Okan Buruk'un görevlendirdiği analiz ekibi, akredite olarak Karagümrük- Fenerbahçe maçını tribünde izledi. İki hafta sonra Karagümrük'ü konuk edecek, sarı-kırmızılı takım, rakiplerini A'dan Z'ye analiz etti.

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