Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Transferde mutlu son...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun favorilerinden Galatasaray, Cuma akşamı Kayserispor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadele öncesi bir yandan da gelecekteki rakiplerini de inceleyen sarı-kırmızılılar, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'da yeni sezon için ilk imza atılıyor. Tecrübeli isimle 1 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...