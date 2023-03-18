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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 14:00

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Ligde üst üste 15 maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında hayal kırıklığı yaşadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu yenilginin ardından Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız isim, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Ligde üst üste 15 maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında hayal kırıklığı yaşadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu yenilginin ardından Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız isim, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, rakibine 2-1 mağlup oldu ve sarı-kırmızılıların ligdeki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...

Şampiyonluk yolunda kritik bir kayıp yaşayan sarı-kırmızılılarda, kadronun yıldız isimleriyle ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...

YENİLGİ SONRASI FLAŞ KARAR

Hem yeni sezonun kadrosu hem de mevcut kadrodaki oyuncuların geleceğiyle ilgili yoğun mesai harcayan Galatasaray'da takımın yıldız ismi flaş bir karar aldı.

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