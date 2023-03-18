Giriş Tarihi: 18.03.2023 14:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
14:00
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Konyaspor yenilgisi sonrası şoke eden ayrılık! Kararını verdi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Ligde üst üste 15 maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında hayal kırıklığı yaşadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu yenilginin ardından Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yıldız isim, sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılma kararı aldı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...