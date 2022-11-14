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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Yıldız ismin yeni takımı...
Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:39 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 14:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Yıldız ismin yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Başakşehir'e karşı 7-0 gibi sansasyonel bir galibiyet alan Galatasaray, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdrüyor. Kadrosunda dünya yıldızlarını katan Galatasaray, devre arasında yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için 2 isimle yollarını ayıracak. Yıldızlardan birinin ise yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Yıldız ismin yeni takımı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Başakşehir'e karşı 7-0 gibi sansasyonel bir galibiyet alan Galatasaray, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdrüyor. Kadrosunda dünya yıldızlarını katan Galatasaray, devre arasında yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için 2 isimle yollarını ayıracak. Yıldızlardan birinin ise yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Yıldız ismin yeni takımı...

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 gibi tarihi bir skorla yenerek Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Yıldız ismin yeni takımı...

Sezon başında transfer ettiği üst düzey yıldızlarla sadece Türkiye'de değil Avrupa futbolunda da dikkat çeken sarı-kırmızılılar, devre arasında da kadrosuna takviye yapmayı planlıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Yıldız ismin yeni takımı...

Bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da 2 isimle yolların ayrılması yönünde karar alınırken, bir yıldızın yeni adresi belli oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da Okan Buruk iki ismin biletini kesti! Yıldız ismin yeni takımı...

İLK VEDA SEFEROVIC'E

Galatasaray'ın sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Haris Seferoviç, Süper Lig'de 8 karşılaşmada forma giydi ve gol sevinci yaşamayamadı.

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