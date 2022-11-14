Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Başakşehir'e karşı 7-0 gibi sansasyonel bir galibiyet alan Galatasaray, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdrüyor. Kadrosunda dünya yıldızlarını katan Galatasaray, devre arasında yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak için 2 isimle yollarını ayıracak. Yıldızlardan birinin ise yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...