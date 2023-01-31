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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye'den ayrıldı...
Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:37

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye'den ayrıldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor. Kaan Ayhan'la savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak. Galatasaray'da 2'si kesin olmak üzere 3 isim Avrupa ekiplerine transfer olacak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye’den ayrıldı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor. Kaan Ayhan'la savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak. Galatasaray'da 2'si kesin olmak üzere 3 isim Avrupa ekiplerine transfer olacak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye’den ayrıldı...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Avrupa'da transferin son gününü sarı-kırmızılılar da hareketli geçiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye’den ayrıldı...

Devre arası transfer dönemini sakin geçiren sarı-kırmızılılar, ilk transferini Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye’den ayrıldı...

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kiralanması için İtalyan ekibine 400 bin Euro ödemiş ve satın alma opsiyonunu da 2.8 milyon Euro olarak belirlemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye’den ayrıldı...

Bir yandan da takımda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılarda transferin son günü 2'si kesin, toplam 3 ayrılık yaşanacak.

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