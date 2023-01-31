Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
15:37
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da son gün 3 ayrılık birden! İki isim imza için Türkiye'den ayrıldı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, transferde hareketli saatler geçiriyor. Kaan Ayhan'la savunmasını güçlendiren sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayıracak. Galatasaray'da 2'si kesin olmak üzere 3 isim Avrupa ekiplerine transfer olacak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...