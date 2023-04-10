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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 15:20

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, sezon başında kiralık olarak ayrılan isimler için de çalışmalar yürütüyor. Bazı oyuncuları yeni sezonda değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, bazı isimleri bir kez daha elden çıkaracak. Bu kapsamda Galatasaray'da sürpriz bir takas gelişmesi yaşandı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, sezon başında kiralık olarak ayrılan isimler için de çalışmalar yürütüyor. Bazı oyuncuları yeni sezonda değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, bazı isimleri bir kez daha elden çıkaracak. Bu kapsamda Galatasaray'da sürpriz bir takas gelişmesi yaşandı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

Hem yaz hem de kış transfer döneminde birbirinden önemli yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

Sezon başında birçok ismi kiralık olarak başka takımlara gönderen sarı-kırmızılılar, bu oyuncularla yeni sezonda yola devam edip etmeyeceğini henüz netleştirmedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

Galatasaray sezon başında Mostafa Mohamed'i Nantes'a, Morutan'ı Pisa'ya, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç'ı Ankaragücü'ne, Cicalcau'yu Al Ittihad'a, Luyindama'yı Antalyaspor'a kiralamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

CICALDAU BURUK'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

Geçen sezonun başında büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığı yaşatan Alexandru Cicaldau, bu sezonun başında Okan Buruk'un gözüne girememişti.

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