Giriş Tarihi: 10.04.2023 15:20
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
15:20
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, sezon başında kiralık olarak ayrılan isimler için de çalışmalar yürütüyor. Bazı oyuncuları yeni sezonda değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, bazı isimleri bir kez daha elden çıkaracak. Bu kapsamda Galatasaray'da sürpriz bir takas gelişmesi yaşandı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...