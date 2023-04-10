Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da sürpriz takas! Uzun süredir peşinden koşulan yıldız sonunda geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, sezon başında kiralık olarak ayrılan isimler için de çalışmalar yürütüyor. Bazı oyuncuları yeni sezonda değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, bazı isimleri bir kez daha elden çıkaracak. Bu kapsamda Galatasaray'da sürpriz bir takas gelişmesi yaşandı. İşte son dakika transfer haberinin tüm ayrıntıları...