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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 14:46

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak rekor kıran ve lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezonun kadro yapılanmasına da şimdiden başladı. Birçok önemli isimle transfer görüşmesi yapan sarı-kırmızılılar ayrıca, takımda düşünülmeyen isimlerle ilgili de geniş çaplı bir operasyon planlıyor. Galatasaray, 8 oyuncuyla yaz aylarında yollarını ayıracak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak rekor kıran ve lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezonun kadro yapılanmasına da şimdiden başladı. Birçok önemli isimle transfer görüşmesi yapan sarı-kırmızılılar ayrıca, takımda düşünülmeyen isimlerle ilgili de geniş çaplı bir operasyon planlıyor. Galatasaray, 8 oyuncuyla yaz aylarında yollarını ayıracak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve birçok dünyaca ünlü ismi transfer eden Galatasaray, kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...

Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...

Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren ve özellikle Nicolo Zaniolo transferiyle ses getiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...

OKAN BURUK'UN PLANI HAZIR

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor.

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