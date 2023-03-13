Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak! Tam 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maç kazanarak rekor kıran ve lider konumda bulunan Galatasaray, yeni sezonun kadro yapılanmasına da şimdiden başladı. Birçok önemli isimle transfer görüşmesi yapan sarı-kırmızılılar ayrıca, takımda düşünülmeyen isimlerle ilgili de geniş çaplı bir operasyon planlıyor. Galatasaray, 8 oyuncuyla yaz aylarında yollarını ayıracak. İşte tüm detaylar...