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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transfer krizi! İmzayı atması bekleniyordu fakat...
Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:25

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transfer krizi! İmzayı atması bekleniyordu fakat...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması için de çalışmalar sürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılara yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İmzayı atması beklenen başarılı futbolcuyla ilgili kriz ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da transfer krizi! İmzayı atması bekleniyordu fakat...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması için de çalışmalar sürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılara yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İmzayı atması beklenen başarılı futbolcuyla ilgili kriz ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da transfer krizi! İmzayı atması bekleniyordu fakat...

Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek ligde üst üste 14. galibiyeti alan ve Süper Lig rekoru kıran Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da transfer krizi! İmzayı atması bekleniyordu fakat...

Kasımpaşa karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Nicolo Zaniolo'yu milli heyecan sardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da transfer krizi! İmzayı atması bekleniyordu fakat...

23 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere ve Malta ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’da transfer krizi! İmzayı atması bekleniyordu fakat...

İtalya'yı çalıştıran Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, Zaniolo'nun Türkiye'deki performansını yakından takip ettiğini ve bu ay oynanacak maçlarda milli takım kadrosunda olacağını söyledi.

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