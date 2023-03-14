Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması için de çalışmalar sürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılara yıldız futbolcudan kötü haber geldi. İmzayı atması beklenen başarılı futbolcuyla ilgili kriz ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...