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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...
Giriş Tarihi: 21.11.2022 17:05 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 17:05

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen araya 2. sırada giren Galatasaray, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor. Bazı bölgelere özellikle yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, toplamda 3 ismin transferi çalışmalara başlarken, bir isimle de yollarını ayıracak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen araya 2. sırada giren Galatasaray, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor. Bazı bölgelere özellikle yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, toplamda 3 ismin transferi çalışmalara başlarken, bir isimle de yollarını ayıracak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...

Dünya Kupası arasına Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek giren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar 3 isim kadrosuna katmak için çalışmalara başlarken, bir yıldızıyla da yollarını ayıracak.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...

İLK HEDEF KERİM ÇALHANOĞLU

Sol Bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Schalke Total'in haberine göre 20 yaşındaki gurbetçi sol bek Kerim Çalhanoğlu ile ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...

Genç oyuncu milli takımımızın ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni. Galatasaraylı olduğunu daha önce birden fazla kez belirten ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu'nun olası bir transferde önemli bir faktör olması bekleniyor.

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