Giriş Tarihi: 21.11.2022 17:05
Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
17:05
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 transfer, 1 ayrılık! Devre arasında...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen araya 2. sırada giren Galatasaray, transferde de atağa kalkmaya hazırlanıyor. Bazı bölgelere özellikle yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, toplamda 3 ismin transferi çalışmalara başlarken, bir isimle de yollarını ayıracak. İşte transfer haberinin ayrıntıları...