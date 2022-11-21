Genç oyuncu milli takımımızın ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni. Galatasaraylı olduğunu daha önce birden fazla kez belirten ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini belirten Hakan Çalhanoğlu'nun olası bir transferde önemli bir faktör olması bekleniyor.