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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...
Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 15:24

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında 13 ismi transfer eden Galatasaray, devre arası için de çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gönderilmesi planlanan ilk ismi belirleyen ve transfer listesinin ilk sırasına İlkay Gündoğan'ı yazdığı öne sürülen sarı-kırmızılılardan, sürpriz bir hamle geldi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'da bir dönem sona erebilir. İşte transfer haberinin tüm detayları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında 13 ismi transfer eden Galatasaray, devre arası için de çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gönderilmesi planlanan ilk ismi belirleyen ve transfer listesinin ilk sırasına İlkay Gündoğan'ı yazdığı öne sürülen sarı-kırmızılılardan, sürpriz bir hamle geldi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'da bir dönem sona erebilir. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...

Sezon başında iddialı bir kadro kuran ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...

Sezon başında Mertens, Icardi, Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi üst düzey isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, lig sıralamasında henüz istediği noktaya ulaşamadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...

VAN AANHOLT GÖZDEN DÜŞTÜ

Son Kayserispor yenilgisinin ardından takımda düşünülmeyen isimleri belirlemeye başlayan Galatasaray'ın, ilk olarak Patrick van Aanholt'u göndereceği öne sürülmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...

İLKAY GÜNDOĞAN RÜYASI...

Son Kayserispor yenilgisinin ardından takımda düşünülmeyen isimleri belirlemeye başlayan Galatasaray'ın, ilk olarak Patrick van Aanholt'u göndereceği öne sürülmüştü.

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