Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında 13 ismi transfer eden Galatasaray, devre arası için de çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gönderilmesi planlanan ilk ismi belirleyen ve transfer listesinin ilk sırasına İlkay Gündoğan'ı yazdığı öne sürülen sarı-kırmızılılardan, sürpriz bir hamle geldi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'da bir dönem sona erebilir. İşte transfer haberinin tüm detayları...