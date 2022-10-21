Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:24
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022
15:24
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Bir devir sona eriyor, gelecek isim...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında 13 ismi transfer eden Galatasaray, devre arası için de çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan gönderilmesi planlanan ilk ismi belirleyen ve transfer listesinin ilk sırasına İlkay Gündoğan'ı yazdığı öne sürülen sarı-kırmızılılardan, sürpriz bir hamle geldi. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'da bir dönem sona erebilir. İşte transfer haberinin tüm detayları...