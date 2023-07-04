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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor...
Giriş Tarihi: 04.07.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 14:11

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe'nin elinden kapıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edecek olan son şampiyon Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar; forvet, orta saha sol bek ve stoper için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın en önemli transfer hedefi olan Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'tan geldiği iddia edilen teklif moralleri bozarken, sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismi kadrosuna katacak. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edecek olan son şampiyon Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar; forvet, orta saha sol bek ve stoper için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın en önemli transfer hedefi olan Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'tan geldiği iddia edilen teklif moralleri bozarken, sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismi kadrosuna katacak. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başlarken, transfer için de dört koldan mesai yürütüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor...

Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Mauro Icardi'yle ilgili, sarı-kırmızılıları şoke eden bir gelişme yaşanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor...

ARABİSTAN'DAN ÇILGIN TEKLİF

Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab'ın, Mauro Icardi'ye 2 sezon için 80 milyon Euro teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor...

PSG'ye de 20 milyon Euro bonservis teklifi yapan Suudi Arabistan ekibi beklemeye geçmişti.

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