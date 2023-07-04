Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan büyük transfer bombası! Fenerbahçe’nin elinden kapıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edecek olan son şampiyon Galatasaray, hazırlıklarına başladı. Transfer için de yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar; forvet, orta saha sol bek ve stoper için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın en önemli transfer hedefi olan Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan'tan geldiği iddia edilen teklif moralleri bozarken, sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız ismi kadrosuna katacak. İşte tüm detaylar...