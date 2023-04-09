Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Nelsson'dan gelecek parayla 2 yıldız birden...
Giriş Tarihi: 09.04.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 17:26

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Nelsson'dan gelecek parayla 2 yıldız birden...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenmesine karşın Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transferinden en çok gelir beklediği isimlerden olan Victor Nelsson'a Premier Lig'den talip çıkarken, Danimarkalı stoperin ayrılması halinde alacağı 2 ismi belirledi. Galatasaray, iki dünya yıldızı için somut adımlar attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Nelsson’dan gelecek parayla 2 yıldız birden...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenmesine karşın Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transferinden en çok gelir beklediği isimlerden olan Victor Nelsson'a Premier Lig'den talip çıkarken, Danimarkalı stoperin ayrılması halinde alacağı 2 ismi belirledi. Galatasaray, iki dünya yıldızı için somut adımlar attı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Nelsson’dan gelecek parayla 2 yıldız birden...

Süper Lig'de haftayı BAY geçen Galatasaray, bu boşluğu fırsat bilip transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Nelsson’dan gelecek parayla 2 yıldız birden...

Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir kadro kurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin talip olduğu mevcut kadrodaki oyuncuları da değerlerini bulmaları halinde satmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Victor Nelsson.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Nelsson’dan gelecek parayla 2 yıldız birden...

NELSSON'A DEV TEKLİF

2021 yılında Danimarka ekibi Kopenhag'dan Galatasaray'a 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 24 yaşındaki oyuncu performansıyla dev kulüpleri peşine taktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Nelsson’dan gelecek parayla 2 yıldız birden...

İngiliz kulübü Crystal Palace'ın bonservisi için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Danimarkalı savunmacının bu yaz takımdan ayrılma ihtimali çok yüksek görünüyor.

SON DAKİKA