Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çifte transfer bombası! Nelsson’dan gelecek parayla 2 yıldız birden...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenmesine karşın Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transferinden en çok gelir beklediği isimlerden olan Victor Nelsson'a Premier Lig'den talip çıkarken, Danimarkalı stoperin ayrılması halinde alacağı 2 ismi belirledi. Galatasaray, iki dünya yıldızı için somut adımlar attı. İşte tüm detaylar...