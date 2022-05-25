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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...
Giriş Tarihi: 25.05.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 15:27

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray bir yandan teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışırken, bir yandan da transfer girişimlerinde bulunuyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, ekipleriyle birlikte transfer görüşmeleri yaparken, özellikle Dursun Özbek'in dünyaca ünlü 3 isimle görüşmelerini sıklaştırdığı öne sürüldü. İşte günün Galatasaray transfer habeleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray bir yandan teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışırken, bir yandan da transfer girişimlerinde bulunuyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, ekipleriyle birlikte transfer görüşmeleri yaparken, özellikle Dursun Özbek'in dünyaca ünlü 3 isimle görüşmelerini sıklaştırdığı öne sürüldü. İşte günün Galatasaray transfer habeleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...

Halil Dervişoğlu'nun sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da forvet için de kollar sıvandı. Sarı-kırmızılı ekip birçok isimle anılırken bunlardan birisi de annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nda forma giymesi için uğraş verilen Rhian Brewster...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...

2020 yılında 26 milyon euro'ya Liverpool'dan Sheffield United'a geçen 22 yaşındaki golcünün kiralanması planlanıyor. (Fotomaç)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...

MENAJERİ AÇIKLADI! 'SÜPER LİG'DEN TEKLİF VAR AMA...'

Galatasaray'ın ilgilendiği Mert Müldür'ün menajeri Max Hagmayr, Mert Müldür'e Süper Lig'den teklifler olduğunu doğruladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...

Hagmayr, "Mert'e hem Süper Lig'den hem Avrupa'dan teklifler var ancak tercihimiz Avrupa olacak" diye de ekledi. Transferin akıbetinin gelecek ay netleşmesi bekleniyor. (A Spor)

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