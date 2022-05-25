Giriş Tarihi: 25.05.2022 15:27
Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
15:27
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan çılgın transfer hamleleri! Dünya yıldızlarıyla görüşmeler başladı, Juventus, Real Madrid, Manchester United...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray bir yandan teknik direktör konusunu netleştirmeye çalışırken, bir yandan da transfer girişimlerinde bulunuyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, ekipleriyle birlikte transfer görüşmeleri yaparken, özellikle Dursun Özbek'in dünyaca ünlü 3 isimle görüşmelerini sıklaştırdığı öne sürüldü. İşte günün Galatasaray transfer habeleri...