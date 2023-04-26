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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:34

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğun en avantajlı takımı olan lider Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Devre arasında kadroya katılan Nicolo Zaniolo için Milan'ın yeniden devreye girdiği iddia edilirken, sarı-kırmızılıların eski aşkı yeniden alevlendi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da istediği yıldız isimle görüşmeler başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğun en avantajlı takımı olan lider Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Devre arasında kadroya katılan Nicolo Zaniolo için Milan'ın yeniden devreye girdiği iddia edilirken, sarı-kırmızılıların eski aşkı yeniden alevlendi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da istediği yıldız isimle görüşmeler başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...

Spor Toto Süper Lig'de 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da yeni sezonun kadrosu için çalışmalar yürütüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...

Sarı-kırmızılıların devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da transfer manşetlerinden düşmüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...

MILAN'DAN ZANIOLO OPERASYONU

Çizme medyası, kendini bulan oyuncu için Milan ve Juventus'un bu yaz sarı-kırmızılı takım ile masaya oturacağını iddia etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...

La Gazzetta dello Sport; UEFA'nın, Juve'nin Avrupa kupalarından men edilmesi halinde Torino şehri kulübünün 35 milyon Euro'luk bonservisi ödemekte zorlanacağını ifade ederken, Milan'da ise Charles De Ketelaere ve Brahim Diaz gönderilirse Zaniolo için teklif yapılacağını belirtti.

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