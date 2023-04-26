Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan dev transfer! Arda Turan da istedi, görüşmeler başladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğun en avantajlı takımı olan lider Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Devre arasında kadroya katılan Nicolo Zaniolo için Milan'ın yeniden devreye girdiği iddia edilirken, sarı-kırmızılıların eski aşkı yeniden alevlendi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da istediği yıldız isimle görüşmeler başladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...