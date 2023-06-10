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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...
Giriş Tarihi: 10.06.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 15:23

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş yönetici Erden Timur, transferlere dair dikkat çeken bilgiler vermişti. Bu açıklamaların ardından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar, takımın yıldızını rekor bedelle satmaya hazırlanıyor. Bu transfer gerçekleştiği anda milli yıldız Galatasaray forması giyecek. İşte transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş yönetici Erden Timur, transferlere dair dikkat çeken bilgiler vermişti. Bu açıklamaların ardından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar, takımın yıldızını rekor bedelle satmaya hazırlanıyor. Bu transfer gerçekleştiği anda milli yıldız Galatasaray forması giyecek. İşte transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olacak bir kadroyu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...

"MUSLERA'NIN YANINA BİRİNİ ALACAĞIZ"

Sarı-kırmzılıların teknik direktörü Okan Buruk, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kaleci konusunda Muslera ile birlikte kimin olacağına bakacağız. Onunla tabii ki devam edeceğiz. Onun yanına kimi alacağımıza karar vereceğiz. Okan Kocuk'un sözleşmesi bitti, onunla ilgili de bir karar vereceğiz.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...

"FORVETE İHTİYACIMIZ VAR"

Önceliğimiz mevcut kadroyu korumak. Onu koruduğumuzda iki bölgeye transfer ihtiyacımız kalıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için santrfor önemli. Icardi'nin dışında oraya bir oyuncu daha almamız gerekiyor. Görüştüğümüz oyuncular var." diye konuşmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...

ERDEN TİMUR: ICARDI'NIN KALMASINI İSTİYORUZ

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur da konuyla ilgili olarak, "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize.

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