Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...

ERDEN TİMUR: ICARDI'NIN KALMASINI İSTİYORUZ

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur da konuyla ilgili olarak, "Hepimiz Icardi'nin kalmasını istiyoruz. Çok kolay olmayacağını bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak lazım. Bu sezon kendisine başka şeyler de ekledi ve daha önce görmediğimiz bir Icardi izletti bize.