Giriş Tarihi: 10.06.2023 15:23
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
15:23
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan rekor satış! Yerine milli yıldız geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de tarihinin 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş yönetici Erden Timur, transferlere dair dikkat çeken bilgiler vermişti. Bu açıklamaların ardından Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar, takımın yıldızını rekor bedelle satmaya hazırlanıyor. Bu transfer gerçekleştiği anda milli yıldız Galatasaray forması giyecek. İşte transfer gelişmelerinin tüm ayrıntıları...