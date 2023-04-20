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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 19:21

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Sezon başı ve ara transfer döeninde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Aslan, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi olan bir kadro kurmak isterken, gündemine sürpriz bir ismi aldı ve transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Sezon başı ve ara transfer döeninde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Aslan, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi olan bir kadro kurmak isterken, gündemine sürpriz bir ismi aldı ve transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, ligde en son Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek 69 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile çıkan sarı-kırmızı ekip, çok iddialı bir kadro kurarak adeta sil baştan bir yapılanmaya gitmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...

Aslan; Dries Mertens, Lucas Moura, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Juan Mata gibi birçok yıldızı katarak transferde bütyük ses getirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...

Ara transfer dönemini de hareketli geçiren Cimbom; ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo transferini açıklamıştı.

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