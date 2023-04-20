Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden lider Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Lig'de en son Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolunda doludizgin ilerlemeye devam ediyor. Sezon başı ve ara transfer döeninde kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Aslan, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi olan bir kadro kurmak isterken, gündemine sürpriz bir ismi aldı ve transfer için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...