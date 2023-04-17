Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u sahasında 6-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, transfere de yoğun mesai harcıyor. Görüşmelerini son sürat devam ettiren sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'un gelecek planı netleşti. Bir yandan da Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılardan PSG'ye sürpriz bir teklif gitti. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...