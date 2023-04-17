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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Icardi teklifi! Bunu kimse beklemiyordu, PSG...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:50

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz Icardi teklifi! Bunu kimse beklemiyordu, PSG...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u sahasında 6-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, transfere de yoğun mesai harcıyor. Görüşmelerini son sürat devam ettiren sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'un gelecek planı netleşti. Bir yandan da Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılardan PSG'ye sürpriz bir teklif gitti. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

BERKAY TURAN
MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz Icardi teklifi! Bunu kimse beklemiyordu, PSG...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u sahasında 6-0 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, transfere de yoğun mesai harcıyor. Görüşmelerini son sürat devam ettiren sarı-kırmızılılarda Sacha Boey'un gelecek planı netleşti. Bir yandan da Mauro Icardi'nin bonservisini almak için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılardan PSG'ye sürpriz bir teklif gitti. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz Icardi teklifi! Bunu kimse beklemiyordu, PSG...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda kimsenin beklemediği bir Icardi gelişmesi yaşandı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz Icardi teklifi! Bunu kimse beklemiyordu, PSG...

Galatasaray'ın şampiyonluğuna konsantre olan futbolcularından Sacha Boey'in sezon sonu için beklentileri farklı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz Icardi teklifi! Bunu kimse beklemiyordu, PSG...

2021 yılında Fransa ekibi Rennes'den transfer edilen ve 480 bin Euro garanti ücret alan 2001 doğumlu sağ bek, as takımın en az kazanan yabancısı konumunda.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz Icardi teklifi! Bunu kimse beklemiyordu, PSG...

Boey, bu sezonu kariyerinde yapacağı sıçrama olarak görüyor ve paraya öncelik vermiyor.

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