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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Aranan sol bek bulundu, Süper Lig'in eski yıldızı...
Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 14:52

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpriz transfer! Aranan sol bek bulundu, Süper Lig'in eski yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada da liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sol bek bölgesi için çalışmalar yapan ve birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren sarı-kırmızılılar istediği sonucu alamamıştı. Galatasaray, sol bek transferinde Süper Lig'in eski yıldızını gündemine aldı. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Aranan sol bek bulundu, Süper Lig’in eski yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada da liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sol bek bölgesi için çalışmalar yapan ve birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren sarı-kırmızılılar istediği sonucu alamamıştı. Galatasaray, sol bek transferinde Süper Lig'in eski yıldızını gündemine aldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Aranan sol bek bulundu, Süper Lig’in eski yıldızı...

Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini sürdürdü. 90+5'te Barış Alper Yılmaz'ın golüyle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Aranan sol bek bulundu, Süper Lig’in eski yıldızı...

FLAŞ ICARDI GELİŞMESİ

Dünya Kupası arasında topuğundan sakatlanan Mauro İcardi'de kas hasarı tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü Arjantin'de geçirdikten sonra Florya'ya dönen İcardi, pazartesi bireysel çalışmalara başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Aranan sol bek bulundu, Süper Lig’in eski yıldızı...

Yıldız oyuncu takımla birlikte idman yapacak seviyeye geldi ve A.Gücü maçında 15-20 dakika süre alması planlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan sürpriz transfer! Aranan sol bek bulundu, Süper Lig’in eski yıldızı...

EMRE TAŞDEMİR FORMAYI ALABİLİR

Dünya Kupası arasını tedaviyle geçiren Emre Taşdemir iyileşti ancak Sivas'ta bozuk zeminde sakatlanma ihtimali düşünülerek riske edilmedi.

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