Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada da liderliğini sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sol bek bölgesi için çalışmalar yapan ve birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren sarı-kırmızılılar istediği sonucu alamamıştı. Galatasaray, sol bek transferinde Süper Lig'in eski yıldızını gündemine aldı. İşte tüm detaylar...