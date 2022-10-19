Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son oynadığı Kayserispor maçını kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray, devre arasında da transferlerde büyük oynamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya çalışacak. Bu doğrultuda Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için girişimlere başladı. İşte detaylar...