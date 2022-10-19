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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Barcelona'dan geliyor...
Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 16:30

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde büyük bomba! Barcelona'dan geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son oynadığı Kayserispor maçını kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray, devre arasında da transferlerde büyük oynamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya çalışacak. Bu doğrultuda Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük bomba! Barcelona’dan geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son oynadığı Kayserispor maçını kaybederek şampiyonluk yolunda yara alan Galatasaray, devre arasında da transferlerde büyük oynamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arasında da dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya çalışacak. Bu doğrultuda Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük bomba! Barcelona’dan geliyor...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, son haftada Kayserispor'a 2-1 yenilerek önemli bir yara aldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük bomba! Barcelona’dan geliyor...

Yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, transfer operasyonunu ocak ayında da sürdürecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük bomba! Barcelona’dan geliyor...

HEDEF DÜNYA KUPASI ARASI

Galatasaray, Dünya Kupası'na kadar ligde yükselişe geçip kupadan sonra da aynı performansla transfer dönemine giriş yapmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde büyük bomba! Barcelona’dan geliyor...

TRANSFERDE YİNE BÜYÜK OYNAYACAKLAR

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda dünyaca ünlü yıldızın transferi için yeni bir gelişme yaşandı.

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