Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da mutsuz olduğuna dair çıkan iddialara, oyuncunun anne ve babasından yalanlama gelmişti. Sarı-kırmızılıların transferde en önemli gündemlerinden olan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleriyle ilgili de flaş bir karar ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...