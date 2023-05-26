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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...
Giriş Tarihi: 26.05.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 14:16

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da mutsuz olduğuna dair çıkan iddialara, oyuncunun anne ve babasından yalanlama gelmişti. Sarı-kırmızılıların transferde en önemli gündemlerinden olan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleriyle ilgili de flaş bir karar ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da mutsuz olduğuna dair çıkan iddialara, oyuncunun anne ve babasından yalanlama gelmişti. Sarı-kırmızılıların transferde en önemli gündemlerinden olan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisleriyle ilgili de flaş bir karar ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmek için artık gün sayıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...

Ankaragücü ile oynayacağı maçı kazanması halinde 23. şampiyonluğuna ulaşacak olan sarı-kırmızılılar tüm konsantresini bu maça verirken, yönetim de transfer için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basını, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da sorun yaşadığını iddia etmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’dan transferde flaş karar! Icardi ve Rashica...

"ZANIOLO MUTSUZ" HABERLERİNE TEPKİ

Galatasaray'ın, Roma'dan 15 milyon Euro'ya transfer ettiği 23 yaşındaki İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.

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