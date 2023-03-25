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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ı şoke eden gerçek! Yıldız ismin transferine Mesut Özil engel oldu...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 15:48

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ı şoke eden gerçek! Yıldız ismin transferine Mesut Özil engel oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerle ilgili yoğun mesai harcanırken, Galatasaraylıları şoke eden bir gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldızın sarı-kırmızılılara transferine Mesut Özil engel oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı şoke eden gerçek! Yıldız ismin transferine Mesut Özil engel oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerle ilgili yoğun mesai harcanırken, Galatasaraylıları şoke eden bir gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldızın sarı-kırmızılılara transferine Mesut Özil engel oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı şoke eden gerçek! Yıldız ismin transferine Mesut Özil engel oldu...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı şoke eden gerçek! Yıldız ismin transferine Mesut Özil engel oldu...

Galatasaray'ın bu sezonki en başarılı isimlerinden olan Sacha Boey, transferin de gözde oyuncularından biri olmayı başarmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı şoke eden gerçek! Yıldız ismin transferine Mesut Özil engel oldu...

BOEY'UN HEDEFİ PREMIER LİG

Almanya ve Fransa'dan talipleri olan Boey'un, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktığı belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı şoke eden gerçek! Yıldız ismin transferine Mesut Özil engel oldu...

Galatasaray ile şampiyonluğa konsantre olan Fransız sağ bekin hedefinin Premir Lig olduğu ifade edilmişti.

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