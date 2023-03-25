Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem sezon başında hem de devre arasında yaptığı transferlerle büyük ses getiren Galatasaray, yeni sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılma ihtimali olan isimlerle ilgili yoğun mesai harcanırken, Galatasaraylıları şoke eden bir gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldızın sarı-kırmızılılara transferine Mesut Özil engel oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...