Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Galatasaray, seçim süreciyle birlikte transfer planlamasını da yapıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılara dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber geldi. Başarılı isim, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve ülkesinde kalarak yeni takımıyla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca, başarılı iki isme dünya devleri talip oldu. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...