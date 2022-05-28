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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ı yıkan haber! Teklifi reddedip yeni takımıyla anlaştı, bedava...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 15:15

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ı yıkan haber! Teklifi reddedip yeni takımıyla anlaştı, bedava...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Galatasaray, seçim süreciyle birlikte transfer planlamasını da yapıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılara dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber geldi. Başarılı isim, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve ülkesinde kalarak yeni takımıyla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca, başarılı iki isme dünya devleri talip oldu. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı yıkan haber! Teklifi reddedip yeni takımıyla anlaştı, bedava...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmayı hedefleyen Galatasaray, seçim süreciyle birlikte transfer planlamasını da yapıyor. Birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılara dünyaca ünlü yıldızdan kötü haber geldi. Başarılı isim, Galatasaray'ın teklifini reddetti ve ülkesinde kalarak yeni takımıyla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüpte ayrıca, başarılı iki isme dünya devleri talip oldu. İşte günün Galatasaray transfer haberleri...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı yıkan haber! Teklifi reddedip yeni takımıyla anlaştı, bedava...

Galatasaray'da Dursun Özbek de Eşref Hamamcıoğlu da başkan seçilse 'yerli statüsünü' düşünerek Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok için hamle yapacaklar. İki başkan adayının da sportif akılları, 25 yaşındaki oyuncu ve menajer ile ön teması kurmuş durumdalar. Mazbatayı aldıkları anda da görüşmeler resmiyete dökülecek.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı yıkan haber! Teklifi reddedip yeni takımıyla anlaştı, bedava...

Umut Bozok'un bu aşamada yapacağı tercih de merak konusu. Fransa'da forma giydiği dönemde Galatasaraylı olduğunu saklamayan Umut Bozok'u, Cimbom'un dışında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da istiyor. Genç oyuncunun ana isteği 'çocukluk aşkı' Galatasaray.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı yıkan haber! Teklifi reddedip yeni takımıyla anlaştı, bedava...

20 golle tacı takan ve piyasasını yükselten Umut için sarı-kırmızılılar seçim sonrası Kasımpaşa ile masaya oturacak. Başarılı golcünün de ilk olarak Aslan'ı işaret etmesi Galatasaray'ın pazarlıklarda elini güçlendiriyor. (Fotomaç)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ı yıkan haber! Teklifi reddedip yeni takımıyla anlaştı, bedava...

"MOHAMED GERİ DÖNMEYECEK"

Galatasaray'ın sözleşme bedelini ödyememesi durumunda Mostafa Mohamed'in Zamalek'e geri dönme olasığı hakkında çıkan haberlere Zamalek yönetiminden açıklama geldi.

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