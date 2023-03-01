Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
07:43
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında 10 dakika sahada kalmasına karşın attığı golle dikkat çeken Nicolo Zaniolo, hazır olduğunun mesajını vermişti. Galatasaray'a geldiği günden itibaren adı yeni sezon için transfer dedikodularına karışan İtalyan yıldız için sarı-kırmızılıların çılgın planı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...