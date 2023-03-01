Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında 10 dakika sahada kalmasına karşın attığı golle dikkat çeken Nicolo Zaniolo, hazır olduğunun mesajını vermişti. Galatasaray'a geldiği günden itibaren adı yeni sezon için transfer dedikodularına karışan İtalyan yıldız için sarı-kırmızılıların çılgın planı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...