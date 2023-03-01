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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 07:43

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında 10 dakika sahada kalmasına karşın attığı golle dikkat çeken Nicolo Zaniolo, hazır olduğunun mesajını vermişti. Galatasaray'a geldiği günden itibaren adı yeni sezon için transfer dedikodularına karışan İtalyan yıldız için sarı-kırmızılıların çılgın planı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

BERKAY TURAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında 10 dakika sahada kalmasına karşın attığı golle dikkat çeken Nicolo Zaniolo, hazır olduğunun mesajını vermişti. Galatasaray'a geldiği günden itibaren adı yeni sezon için transfer dedikodularına karışan İtalyan yıldız için sarı-kırmızılıların çılgın planı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, devre arasından Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ile Avrupa çapında büyük ses getirmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...

Asrın deprem felaketi nedeniyle Antalya'da kamp yapan sarı-kırmızılıların Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında 10 dakika forma giyen Zaniolo, kaydettiği gol ve gösterdiği performansla hazır bir görüntü sergilemişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...

FLAŞ İDDİA

Transfer olduğu andan itibaren yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağı konuşulan 23 yaşındaki futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın çılgın Zaniolo planı ortaya çıktı! Sürpriz Icardi detayı...

Sarı-kırmızılıların, 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Zaniolo ile ilgili dikkat çeken planı ortaya çıktı.

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