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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Andrea Belotti'de flaş gelişme! Transfer kararını verdi...
Giriş Tarihi: 18.08.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 20:08

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın istediği Andrea Belotti'de flaş gelişme! Transfer kararını verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de son olarak Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Forvet, kanat ve stoper transferleri için yoğun bir şekilde mesai harcayan sarı-kırmızılı idareciler, stoper Hanche-Olsen'in transferini bitirme noktasına geldi. Forvet için uzun süredir Andrea Belotti ile ilgilenen Galatasaray, İtalyan golcüye müthiş bir teklif yapmıştı. Belotti, transfere dair kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği Andrea Belotti’de flaş gelişme! Transfer kararını verdi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de son olarak Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Forvet, kanat ve stoper transferleri için yoğun bir şekilde mesai harcayan sarı-kırmızılı idareciler, stoper Hanche-Olsen'in transferini bitirme noktasına geldi. Forvet için uzun süredir Andrea Belotti ile ilgilenen Galatasaray, İtalyan golcüye müthiş bir teklif yapmıştı. Belotti, transfere dair kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği Andrea Belotti’de flaş gelişme! Transfer kararını verdi...

Kadrosuna en az 3 transfer daha yapmayı planlayan Galatasaray, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği Andrea Belotti’de flaş gelişme! Transfer kararını verdi...

Son günlerin en gözde ismi olan Andrea Belotti'nin transferi, sarı-kırmızılı kulübün ana gündeminde yer alıyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği Andrea Belotti’de flaş gelişme! Transfer kararını verdi...

İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Nice'in de ilgilendiği 28 yaşındaki İtalyan forvet, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın istediği Andrea Belotti’de flaş gelişme! Transfer kararını verdi...

OLSEN'İN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Stoper için Andreas Hanche-Olsen'le görüşen Galatasaray, transferi kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

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