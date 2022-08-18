Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de son olarak Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Forvet, kanat ve stoper transferleri için yoğun bir şekilde mesai harcayan sarı-kırmızılı idareciler, stoper Hanche-Olsen'in transferini bitirme noktasına geldi. Forvet için uzun süredir Andrea Belotti ile ilgilenen Galatasaray, İtalyan golcüye müthiş bir teklif yapmıştı. Belotti, transfere dair kararını verdi. İşte ayrıntılar...