Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, Konyaspor karşısında mağlup olsa da liderliğini devam ettirmişti. Bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular için de yoğun mesai harcıyor. Ciddi bir bonservis kazandırması beklenen yıldız isim, transfer için kararını verdi. Galatasaray da yerine gelecek alternatif ismi şimdiden belirledi. İşte tüm detaylar...