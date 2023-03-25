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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızı kararını verdi! 15 milyon Euro'ya Premier Lig'e gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 10:51

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızı kararını verdi! 15 milyon Euro'ya Premier Lig'e gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, Konyaspor karşısında mağlup olsa da liderliğini devam ettirmişti. Bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular için de yoğun mesai harcıyor. Ciddi bir bonservis kazandırması beklenen yıldız isim, transfer için kararını verdi. Galatasaray da yerine gelecek alternatif ismi şimdiden belirledi. İşte tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı kararını verdi! 15 milyon Euro’ya Premier Lig’e gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray, Konyaspor karşısında mağlup olsa da liderliğini devam ettirmişti. Bir yandan da yeni sezonun kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncular için de yoğun mesai harcıyor. Ciddi bir bonservis kazandırması beklenen yıldız isim, transfer için kararını verdi. Galatasaray da yerine gelecek alternatif ismi şimdiden belirledi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı kararını verdi! 15 milyon Euro’ya Premier Lig’e gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı kararını verdi! 15 milyon Euro’ya Premier Lig’e gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu...

Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu gibi isimleri Avrupa ekipleri yakından takip ederken, sarı-kırmızılılar bu oyuncuların satışından ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı kararını verdi! 15 milyon Euro’ya Premier Lig’e gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu...

Elde edeceği gelirle yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, bu sezon ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızı kararını verdi! 15 milyon Euro’ya Premier Lig’e gidiyor, yerine gelecek isim belli oldu...

EN AZ KAZANAN İSİMLERDEN

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen bir başka isim ise Sacha Boey...

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