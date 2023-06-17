Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızından olay yaratan rest! "Yedek kalırsam giderim"
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:31

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızından olay yaratan rest! "Yedek kalırsam giderim"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon yarışacağı 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor. Öncelik olarak hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde de bu doğrultuda adımlar atıyor. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz akşam A Spor'da transfere dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaraylıları şoke eden bir rest ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılardan ayrılabileceğini ifade etti. İşte tüm ayrıntılar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızından olay yaratan rest! Yedek kalırsam giderim

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon yarışacağı 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor. Öncelik olarak hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde de bu doğrultuda adımlar atıyor. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz akşam A Spor'da transfere dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaraylıları şoke eden bir rest ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılardan ayrılabileceğini ifade etti. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızından olay yaratan rest! Yedek kalırsam giderim

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Önceliğini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya veren sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer için yoğun mesai harcıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızından olay yaratan rest! Yedek kalırsam giderim

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz akşam A Spor'a katılmış ve transferlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızından olay yaratan rest! Yedek kalırsam giderim

"ICARDI İÇİN SUUDİ ARABİSTAN GERÇEĞİ VAR"

Mauro Icardi'yle ilgili konuşan Timur, "Icardi'yi alabilmek için kendimizi 10'la çarpacağız bu işi yapabilmek için. Ancak gerçek neyse onu konuşmak lazım. Şu an Suudi Arabistan diye bir gerçek var. Suudi Arabistan gerçeğinin aşılabilmesi için çok çaba harcıyoruz." demişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray’ın yıldızından olay yaratan rest! Yedek kalırsam giderim

"UMUT NAYİR GÜNDEMDE YOK"

Umut Nayir'in transfer gündemlerinde yer almadığını ifade eden başarılı yönetici, "Umut Nayir ile ilgili bir tasarrufumuz söz konusu değil. Yerli forvette Barış Alper Yılmaz var. Gelişimini sürdürüyor.

SON DAKİKA