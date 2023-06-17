Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yıldızından olay yaratan rest! "Yedek kalırsam giderim"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon yarışacağı 3 kulvarda da başarılı olmak istiyor. Öncelik olarak hedefini Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, transferde de bu doğrultuda adımlar atıyor. Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz akşam A Spor'da transfere dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Bu gelişmelerin ardından Galatasaraylıları şoke eden bir rest ortaya çıktı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılardan ayrılabileceğini ifade etti. İşte tüm ayrıntılar...