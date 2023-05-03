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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi'nin yeni takımını açıkladılar...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 10:48

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi'nin yeni takımını açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılarda moraller bozulurken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Bu sezon Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi ile ilgili, sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi’nin yeni takımını açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılarda moraller bozulurken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Bu sezon Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi ile ilgili, sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi’nin yeni takımını açıkladılar...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'la derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da moraller bozuk.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi’nin yeni takımını açıkladılar...

Ligde lider olmasına karşın aldığı yenilgiyle zirve yarışındaki puan farkının azalmasına engel olamayan sarı-kırmızılılar, kalan maçlarda hata yapmayarak şampiyon olmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi’nin yeni takımını açıkladılar...

Bir yandan da gelecek sezonun transferleri için çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmelerini sürdürüyordu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi’nin yeni takımını açıkladılar...

VAN DEN BOOMEN İZLENDİ

Toulouse'un Nantes'ı yenip kazandığı Fransa Kupası'nı tribünden takip eden Ayhan Akman-Cenk Ergün ikilisi, kiralık oyuncuları Mohamed'le birlikte Branco Van Den Boomen'i izlemişti.

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