Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaraylılar bu habere çok üzülecek! Icardi’nin yeni takımını açıkladılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılarda moraller bozulurken, bir yandan da yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalar sürüyor. Bu sezon Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro Icardi ile ilgili, sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı. İşte transfer haberine dair tüm detaylar...