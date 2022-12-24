Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın en önemli hücum güçlerinden olan Mauro Icardi, bir kez daha gündemde. Eşi Wanda Nara ile boşanacak olan 29 yaşındaki forvetin Nara'ya ciddi bir bedel ödeyeceği konuşulurken, bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arjantinli forvetin transferinin gerçekleşmemesi halinde yerine Fenerbahçe'nin yıldızı transfer edilecek. İşte detaylar...