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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi transferinde flaş gelişme! Anlaşma olmazsa yerine Fenerbahçe'nin yıldızı alınacak...
Giriş Tarihi: 24.12.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 15:00

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi transferinde flaş gelişme! Anlaşma olmazsa yerine Fenerbahçe'nin yıldızı alınacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın en önemli hücum güçlerinden olan Mauro Icardi, bir kez daha gündemde. Eşi Wanda Nara ile boşanacak olan 29 yaşındaki forvetin Nara'ya ciddi bir bedel ödeyeceği konuşulurken, bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arjantinli forvetin transferinin gerçekleşmemesi halinde yerine Fenerbahçe'nin yıldızı transfer edilecek. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi transferinde flaş gelişme! Anlaşma olmazsa yerine Fenerbahçe’nin yıldızı alınacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın en önemli hücum güçlerinden olan Mauro Icardi, bir kez daha gündemde. Eşi Wanda Nara ile boşanacak olan 29 yaşındaki forvetin Nara'ya ciddi bir bedel ödeyeceği konuşulurken, bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arjantinli forvetin transferinin gerçekleşmemesi halinde yerine Fenerbahçe'nin yıldızı transfer edilecek. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi transferinde flaş gelişme! Anlaşma olmazsa yerine Fenerbahçe’nin yıldızı alınacak...

Galatasaray'ın Arjatinli golcüsü Mauro Icardi gündemden düşmüyor. 29 yaşındaki forvetin adı bu kez transfer dedikodusuna karışırken, Fenerbahçeli yıldızla ilgili de bir gelişme yaşandı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi transferinde flaş gelişme! Anlaşma olmazsa yerine Fenerbahçe’nin yıldızı alınacak...

Eşi Wanda Nara'yla boşanma kararı alan Icardi'yi rekor bir para kaybı beklediğini Arjantin basını duyurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi transferinde flaş gelişme! Anlaşma olmazsa yerine Fenerbahçe’nin yıldızı alınacak...

100 MİLYON DOLAR ÖDEYEBİLİR

8 yıllık ilişkilerini sonlandıran Icardi ve Wanda çiftinin kısa süre içerisinde mahkemeye çıkması beklenirken, Icardi'nin mal varlığının bir kısmı Wanda Nara'ya geçecek. Arjantin basınına göre ise bu rakam 100 milyon dolar.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi transferinde flaş gelişme! Anlaşma olmazsa yerine Fenerbahçe’nin yıldızı alınacak...

Öte yandan haberde Mauricio Icardi'nin 20 milyon dolar gibi bir ücretle Wanda Nara'yı ikna edebileceğini düşündüğünün de altı çizilmişti.

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