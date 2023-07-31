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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray'a geliyor...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:51

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray'a geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kadroya katılan ve geçen sezon transfer edilip imza töreni düzenlenemeyen isimlere Rams Park'ta, taraftarlarının da katılımıyla imza töreni düzenlemişti. Taraftarlar en çok Mauro Icardi'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, Rams Park'ta büyük bir coşku yaşanmıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'yı dahi gölgede bırakacak bir transfer için ilk adımı attı. Galatasaray, dünya futbolunun efsanesiyle resmi görüşmelere başladı. Tecrübeli yıldız da transfere sıcak bakıyor. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray’a geliyor...

Rams Park'ta yeni transferlere görkemli bir imza töreni düzenleyen Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız için ilk somut adımı attı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray’a geliyor...

2 Ağustos Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i konuk edecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken, transfere de yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray’a geliyor...

Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde yaptığı hamlelerle ortalığı ayağa kaldırırken dün de Rams Park'ta yaptığı imza töreni ile bir kez daha taraftarının gönlünü fethetti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray’a geliyor...

İLK İMZA KAAN VE ZANIOLO'DAN

Yeni yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla katkı sağlayan firmalar ve yöneticilerine başkan Dursun Özbek plaket verirken oyuncuların imza töreni öncesinde coşku en üst seviyeye çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha’yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray’a geliyor...

Geçen sezon devre arasında takıma katılan ancak deprem felaketi nedeniyle imza töreni düzenlenmeyen Nicolo Zaniolo ile Kaan Ayhan kürsüye gelip ilk imza atan isimler oldu.

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