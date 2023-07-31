Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 31.07.2023
10:51
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi ve Zaha'yı bile gölgede bırakacak transfer! Dünya futbolunun efsanesi Galatasaray'a geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan ve Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmayı hedefleyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon kadroya katılan ve geçen sezon transfer edilip imza töreni düzenlenemeyen isimlere Rams Park'ta, taraftarlarının da katılımıyla imza töreni düzenlemişti. Taraftarlar en çok Mauro Icardi'ye sevgi gösterilerinde bulunurken, Rams Park'ta büyük bir coşku yaşanmıştı. Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'yı dahi gölgede bırakacak bir transfer için ilk adımı attı. Galatasaray, dünya futbolunun efsanesiyle resmi görüşmelere başladı. Tecrübeli yıldız da transfere sıcak bakıyor. İşte tüm ayrıntılar...