Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus’un takımına Galatasaray’dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da yoğun bir tranfer mesaisi yaşanıyor. Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eskik teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal'e götürmek istediği Arjantinli forvetle imza aşamasına gelmişti. Portekizli teknik adam, Icardi sonrası bir başka Galatasaraylı isme daha gözünü dikti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...