Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus'un takımına Galatasaray'dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 15:52

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus'un takımına Galatasaray'dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da yoğun bir tranfer mesaisi yaşanıyor. Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eskik teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal'e götürmek istediği Arjantinli forvetle imza aşamasına gelmişti. Portekizli teknik adam, Icardi sonrası bir başka Galatasaraylı isme daha gözünü dikti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus’un takımına Galatasaray’dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen ve yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek Galatasaray'da yoğun bir tranfer mesaisi yaşanıyor. Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaşmak üzere olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eskik teknik direktörü Jorge Jesus'un yeni takımı Al Hilal'e götürmek istediği Arjantinli forvetle imza aşamasına gelmişti. Portekizli teknik adam, Icardi sonrası bir başka Galatasaraylı isme daha gözünü dikti. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus’un takımına Galatasaray’dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus’un takımına Galatasaray’dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...

Fransız basınından L'Equipe, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinden koştuğu Mauro Icardi'nin transferini bitirdiğini duyurmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus’un takımına Galatasaray’dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...

ICARDI'DE İMZA AN MESELESİ

Galatasaray ve PSG'nin, Arjantinli futbolcunun transferi için 10 milyon euro'ya anlaşmaya yakın olduğu ve transferin son detaylarının konuşulduğu belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Jesus’un takımına Galatasaray’dan yeni yıldız! Icardi olmadı, o isim geliyor...

Icardi'nin de bir aksilik çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşma sağlanmasının beklendiği vurgulanmıştı.

SON DAKİKA