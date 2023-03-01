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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:14

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son 2 sezondur gösterdiği performansla hem takımın değişilmezlerinden olmuş hem de Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. Geçen sezon Fransız ekibi Lyon'dan gelen teklifi az bulan Galatasaray, Kerem'in transferine onay vermemişti. Milli yıldızla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı ve Kerem Aktürkoğlu büyük bir şok yaşadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son 2 sezondur gösterdiği performansla hem takımın değişilmezlerinden olmuş hem de Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. Geçen sezon Fransız ekibi Lyon'dan gelen teklifi az bulan Galatasaray, Kerem'in transferine onay vermemişti. Milli yıldızla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı ve Kerem Aktürkoğlu büyük bir şok yaşadı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, özellikle geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...

Milli takımın da değişilmez isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcuyla geçen sezon İspanya'nın Atletico Madrid ve Fransa'nın Lyon takımları ilgilenmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...

GEÇEN YIL 7 MİLYON EURO VERDİLER

Geçtiğimiz sezonun sonunda Lyon, Kerem için Galatasaray'ın kapısını çalmış ve 7 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...

Galatasaray bu teklifi hiç düşünmeden reddederken, milli futbolcu da Lyon'un ilgisiyle alakalı dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

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