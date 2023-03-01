Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son 2 sezondur gösterdiği performansla hem takımın değişilmezlerinden olmuş hem de Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. Geçen sezon Fransız ekibi Lyon'dan gelen teklifi az bulan Galatasaray, Kerem'in transferine onay vermemişti. Milli yıldızla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı ve Kerem Aktürkoğlu büyük bir şok yaşadı. İşte tüm ayrıntılar...