Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:14
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
14:14
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu hayatının şokunu yaşadı! İkinci kez başına geldi, hayal kırıklığı yaşadı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son 2 sezondur gösterdiği performansla hem takımın değişilmezlerinden olmuş hem de Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti. Geçen sezon Fransız ekibi Lyon'dan gelen teklifi az bulan Galatasaray, Kerem'in transferine onay vermemişti. Milli yıldızla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı ve Kerem Aktürkoğlu büyük bir şok yaşadı. İşte tüm ayrıntılar...