Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 10:25

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Süper Lig'de şampiyonluğa konsantre olan Galatasaray, bir yandan da hem iç hem de dış transfere yoğun mesai harcıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Sarı-kırmızılıların iç transferdeki en önemli hedeflerinden biri, takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini uzatmaktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Sarı Kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Kerem, sezon başı göreve gelen Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Çıktığı 29 resmi maçta 8 gol ve 4 asistle oynayan milli oyuncu, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

SON DAKİKA