Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...