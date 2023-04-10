Giriş Tarihi: 10.04.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
10:25
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor! Alacağı maaş dudak uçuklatacak...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra tüm odağını lige veren Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç hem de dış transferde birçok isimle görüşmeler yapan sarı-kırmızılılarda takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'yla birçok Avrupa ekibi yakından ilgileniyordu. Galatasaray, milli futbolcuyla ilgili son kararını verdi. İşte tüm ayrıntılar...