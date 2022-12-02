Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...

"ONLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Milli yıldızın sözleşmesinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Buruk, "Yunus ve Kerem'in sözleşmelerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Türk oyuncuların bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.