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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...
Giriş Tarihi: 02.12.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 12:04

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamış hatta takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Dünya devi, 24 yaşındaki yıldıza talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamış hatta takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Dünya devi, 24 yaşındaki yıldıza talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...

Geçtiğimiz sezon sözleşmesini uzatan ve Dünya Kupası arası öncesi performansını artıran 24 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...

"ONLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Milli yıldızın sözleşmesinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Buruk, "Yunus ve Kerem'in sözleşmelerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Türk oyuncuların bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...

Oyuncularımızı maddi, manevi ve fiziksel anlamda burada mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün oyuncularımızı kazanmak istiyoruz." demişti.

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