Giriş Tarihi: 02.12.2022 12:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
12:04
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Ödenecek bonservis bedeli...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, bu sezona iyi bir başlangıç yapamamış hatta takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Milli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Dünya devi, 24 yaşındaki yıldıza talip oldu. İşte transfer haberinin tüm detayları...