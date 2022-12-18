Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sezona iyi bir başlangıç yapamamış ve tribünlerden tepki almıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun kontratında iyileşme yapmak için görüşmelerini sürdürürken, Kerem için Avrupa'dan çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberde Galatasaray'a ödenecek bonservis bedeli dahi duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...