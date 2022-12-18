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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...
Giriş Tarihi: 18.12.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 15:20

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sezona iyi bir başlangıç yapamamış ve tribünlerden tepki almıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun kontratında iyileşme yapmak için görüşmelerini sürdürürken, Kerem için Avrupa'dan çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberde Galatasaray'a ödenecek bonservis bedeli dahi duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun sezona iyi bir başlangıç yapamamış ve tribünlerden tepki almıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun kontratında iyileşme yapmak için görüşmelerini sürdürürken, Kerem için Avrupa'dan çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Haberde Galatasaray'a ödenecek bonservis bedeli dahi duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...

Geçtiğimiz sezon sözleşmesini uzatan 24 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...

"KEREM'İ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Milli yıldızın sözleşmesinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Buruk, "Türk oyuncuların bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kerem Aktürkoğlu’nun yeni takımını açıkladılar! Yılın bombası...

Oyuncularımızı maddi, manevi ve fiziksel anlamda burada mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün oyuncularımızı kazanmak istiyoruz" demişti.

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