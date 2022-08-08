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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao'dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro'luk transfer...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao'dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro'luk transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Aslan'da gözler takımdaki oyunculara gelen tekliflere çevrildi. Galatasaray'da Marcao sonrası bir yıldızın daha transfer olacağo ve gelen teklifin ise 18 milyon Euro olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao’dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro’luk transfer...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao’dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro’luk transfer...

Teknik direktör Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao’dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro’luk transfer...

Aslan; Kazımcan Karataş, Leo Dubois, Abdülkerim Bardakcı, Haris Seferovic, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö sonrası Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerini de bitirdi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao’dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro’luk transfer...

Cimbom'da Erden Timur ve ekibi transferleri bitirmek için büyük uğraş veriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao’dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro’luk transfer...

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Şu anda takviye yapmamız gereken bazı bölgelerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu teknik kadronun ve çalışan arkadaşların vereceği bir karar. Önümüzdeki haftadan itibaren çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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