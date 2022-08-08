Giriş Tarihi: 08.08.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 13:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao'dan sonra o da gidiyor! 18 milyon Euro'luk transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde bombaları bir bir patlatıyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Aslan'da gözler takımdaki oyunculara gelen tekliflere çevrildi. Galatasaray'da Marcao sonrası bir yıldızın daha transfer olacağo ve gelen teklifin ise 18 milyon Euro olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...