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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'den Galatasaray'a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...
Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi'den Galatasaray'a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performans ve attığı gollerle sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük kozu olmuştu. Bonservisi Fransız ekibinde olan Icardi için Galatasaraylı yöneticilerin PSG ile görüştüğü biliniyordu. Arjantinli forvetle de sözleşme için temasa geçen sarı-kırmızılılar, şaşırtan bir yanıt aldı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den Galatasaray’a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performans ve attığı gollerle sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük kozu olmuştu. Bonservisi Fransız ekibinde olan Icardi için Galatasaraylı yöneticilerin PSG ile görüştüğü biliniyordu. Arjantinli forvetle de sözleşme için temasa geçen sarı-kırmızılılar, şaşırtan bir yanıt aldı. İşte transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den Galatasaray’a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...

Galatasaray'ın bu sezon hücumdaki en etkili silahlarından olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den Galatasaray’a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...

Sarı-kırmızılı formayı bu sezon 15 maçta giyen ve 9 gol atıp 6 da asist yapan Arjantinli golcü; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerindeki performansıyla takımına galibiyeti getirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den Galatasaray’a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...

OKAN BURUK'TAN ÖZEL HAYAT UYARISI

Kasımpaşa galibiyeti sonrasında, sık sık birlikte dışarı çıkan İcardi ile Torreira, gece geç saatlere kadar eğlenmiş, Arjantinli golcü Magazin sayfalarına manşet olmuştu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den Galatasaray’a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...

Teknik direktör Okan Buruk'un Icardi ile birlikte Lucas Torreira'yı uyaracağı ve özel hayatlarına dikkat etmelerini isteyeceği kaydedilmişti.

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