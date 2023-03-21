Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi’den Galatasaray’a olay yaratan transfer yanıtı! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performans ve attığı gollerle sarı-kırmızılıların hücumdaki en büyük kozu olmuştu. Bonservisi Fransız ekibinde olan Icardi için Galatasaraylı yöneticilerin PSG ile görüştüğü biliniyordu. Arjantinli forvetle de sözleşme için temasa geçen sarı-kırmızılılar, şaşırtan bir yanıt aldı. İşte transfer haberinin tüm detayları...